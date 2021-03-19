Dinamo Zagreb hangi ülkenin takımı?

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nun en heyecan kesici maçında Dinamo Zagreb deplasmanda 2-0 yenildiği Tottenham Hotspur'u 3-0 yenerek çeyrek finale yükselen takım oldu. Maça forvet oyuncusu Orsic attığı 3 golle damla vururken Dinamo Zagreb'in hangi ülkenin takımı da olduğu merak konusu oldu.

DİNAMO ZAGREB HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Dinamo Zagreb, Hırvatistan ülkesinin futbol takımıdır. 1945 yılında Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de kurulmuştur. Maçlarını 38 bin 923 kapasiteli Maksimir Stadyumu'nda oynamaktadır. Takımın değeri Transfermarkt verilerine göre 103.35 milyon eurodur.

Dinamo Zagreb 21 kez Hırvatistan liginde şampiyon olmuştur. Bunun yanında 1 kez Sergi Kupası şampiyonluğu kazanmıştır. 4 kez Yugoslavya şampiyonluğu, 15 kez Hırvatistan kupasını müzesine götürmüştür.