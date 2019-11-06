Dinamo Zagreb Shakhtar Donetsk maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
AVRUPA: Şampiyonlar Ligi - Grup Aşaması - 4. Maç Günü kapsamında Dinamo Zagreb Shakhtar Donetsk maçı oynanacak. Spor severler ise Dinamo Zagreb Shakhtar Donetsk maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...
İki takım Dinamo Zagreb Shakhtar Donetsk karşı karşıya geliyor. Yapılan AVRUPA: Şampiyonlar Ligi - Grup Aşaması - 4. Maç Günü ekranlarda olacak.
Peki Dinamo Zagreb Shakhtar Donetsk maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte cevabı...
Dinamo Zagreb Shakhtar Donetsk maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı bugün ve oynanacak karşılaşmalarla start alacak. C grubunda Dinamo Zagreb sahasında Shakhtar Donetsk'i konuk edecek. Futbolseverler karşılaşma öncesi maça ilişkin yayın bilgilerini araştırıyor.
Dinamo Zagreb Shakhtar Donetsk Şampiyonlar Ligi maçı yarın saat 23.00'te başlayacak. Mücadele Bein Connect platformundan naklen yayınlanacak.
Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçları ne zaman saat kaçta?
Bugün:
20.55 Barcelona (İspanya) - Slavia Prag (Çekya)
20.55 Zenit (Rusya) - Leipzig (Almanya)
23.00 Napoli (İtalya) - Salzburg (Avusturya)
23.00 Liverpool (İngiltere) - Genk (Belçika)
23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Inter (İtalya)
23.00 Olympique Lyon (Fransa) - Benfica (Portekiz)
23.00 Chelsea (İngiltere) - Ajax (Hollanda)
23.00 Valencia (İspanya) - Lille (Fransa)
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