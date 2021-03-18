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  3. Dinamo Zagreb - Tottenham Hotspur maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte muhtemel ilk 11'ler...

Dinamo Zagreb - Tottenham Hotspur maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte muhtemel ilk 11'ler...

UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu rövanş maçında Dinamo Zagreb evinde Tottenham Hotspur ile karşı karşıya gelecek. Peki Dinamo Zagreb - Tottenham Hotspur maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte muhtemel ilk 11'ler...

Dinamo Zagreb - Tottenham Hotspur maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte muhtemel ilk 11'ler...

UEFA Avrupa Liginde son 16 Turu heyecanı bugün oynanacak olan rövanş maçlarıyla tamamlanacak. Bu kapsamda İngiltere'de 'da oynanan ilk maçta rakibini 2-0'la geçen Tottenham Hotspur, Dinamo Zagreb'e konuk olacak. 

DİNAMO ZABREG - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Dinamo ile Tottenham Hotspur arasında oynanacak olan maç bu akşam (18 Mart Perşembe) Türkiye saati ile 20.55'de başlayacak.  Maksimir Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele beIN SPORTS HD 2'den şifreli olarak ekranlara gelecek. 

Mücadeleyi İtalyan hakem Davide Massa yönetecek. Massa'nın yardımcılıklarını ise Filippo Meli ve Stefano Alassioyapacak.

İŞTE MUHTEMEL İLK 11'LER

Dinamo Zagreb:  Livakovic; Ristovski, Lauritsen, Theophile-Catherine, Gvardiol; Majer, Jakic, Ademi, Ivanusec, Orsic; Petkovic.

Tottenham Hotspur: Lloris; Doherty, Sanchez, Dier, Davies; Sissoko, Winks; Lamela, Alli, Bergwijn; Vinicius.

Tayfun Altuntaş
Editör
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