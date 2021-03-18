Dinamo Zagreb- Tottenham maç özeti izle 3-0! Orsic attığı gollere maça damga vurdu

UEFA Avrupa Liginde son 16 Turu heyecanı bugün oynanacak olan rövanş maçlarıyla tamamlandı. Bu kapsamda İngiltere'de 'da oynanan ilk maçta rakibini 2-0'la geçen Tottenham Hotspur, Dinamo Zagreb'e konuk oldu.

18 Mart Perşembe Türkiye saati ile 20.55'de başlayan mücadele Maksimir Stadyumu'nda oynandı. İtalyan hakem Davide Massa'nın yönettiği maçta etkili bir oyun ortaya koyan Dinamo Zagreb, 62.dakikada Orsic'in ceza sahası dışında yaptığı mükemmel vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Dakikalar 81'i gösterdiğinde sağ kanattan getirilen topta ceza sahası içinde düzgün bir vuruş yapan Orsic, skoru 2-0 yaptı. Mücadelenin bu skorla tamamlanmasının ardından maç uzatmalara gitti.

Mücadelenin ilk uzatma dakikasında orta sahada topla buluşan Orsic, 2 oyuncuyu ekarte ettikten sonra ceza sahası dışından yaptığı vuruşla takımını 3 farklı üstünlüğe taşıdı. Maç bu sonuçla tamamlanınca Dinamo Zagreb tarihi bir galibiyet alarak Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

DİNAMO ZAGREB- TOTTENHAM HOTSPUR İLK 11'LER

Dinamo Zagreb: Dominik Livakovic, Rasmus Lauritsen, Stefan Ristovski, Kevin Theophile-Catherine, Arijan Ademi, Lovro Majer, Luka Ivanusec, Bartol Franjic Çıkan Oyuncu81' Kristijan Jakic, Bruno Petkovic, Mislav Orsic.

Tottenham Hotspur: Hugo Lloris, Davinson Sanchez, Serge Aurier, Ben Davies, Harry Winks, Eric Dier, Moussa Sissoko, Dele Alli, Lucas Moura, Harry Kane, Erik Lamela.

DİNAMO ZAGREB- TOTTENHAM HOTSPUR MAÇ ÖZETİ İZLE

Dinamo Zagreb ile Tottenham arasında oynanan ve 3-0 sonuçlanan maçın özetini izlemek için tıklayınız.