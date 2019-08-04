Dinamoyu tamir etmek isterken kuyuya düşüp öldü

KAHRAMANMARAŞ'ta su kuyusunun arızalanan dinamosunu tamir etmeye çalışan Mehmet Uğur (59), elektrik akımına kapıldı ve su kuyusuna düşerek hayatını kaybetti.

Olay öğle saatlerinde Merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Kozludere Mahallesi'ndeki Dede Belini mevkiinde meydana geldi. Iddiaya göre Mehmet Uğur suyu kuyusunun arızalanan dinamosunu tamir etmek istedi. Bu sırada akıma kapılan Uğur dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki su kuyusuna düştü.

Yakınların ihbarı üzerine olay yerine jandarma AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Mehmet Uğur ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonrası kuyudan çıkarıldı. Mehmet Uğur'un cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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DHA