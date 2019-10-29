Dinar’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Dinar ilçesine bağlı Yapağlı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çivril-Dinar kara yolu üzeri, Yapağlı köyü mevkii Çivril ilçesi istikametinden Dinar istikametine doğru seyir halinde bulunan Hasan Ayhan Zincirkıran (28) yönetimindeki 35 KIH 55 plakalı kamyonet dikkatsizlik sonucu yolun sol tarafına doğru bariyerlere çarparak takla attı. Kazada Yunus Altıntaş (41) olay yerinde hayatını kaybederken, Hasan Ayhan Zincirkıran ise yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralı Hasan Ayhan Zincirkıran'ı Dinar Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA