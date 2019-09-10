Dinazor filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Kaç yılında çekildi?
Bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanan Dinazor filmi şimdiden internette sıkça arananlar arasına girdi. Peki Dinazor filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Nerede çekildi? Kaç yılında çekildi? sorularını bizde araştırıp haberimizde yer verdik. İşte tüm detaylar...
Dinazor filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Nerede ve kaç yılında çekildi? soruları arama motorlarında araştırılan konular arasında yer aldı. Bizde sizler için tüm merak edilenleri araştırdık. İşte tüm merak edilenler...
DİNAZOR FİLMİ KONUSU
Aladar adındaki Iguanodon türü bir dinozor, daha kuluçkadayken kaçırılarak ailesinden ayırılmış ve uzak bir adada Lemur türü maymunlar tarafından büyütülmüştür. Çok büyük bir meteor yağmurunun başlamasıyla birlikte adadaki yaşam tam anlamıyla kaosa dönüşür. Bunun üzerine çareyi anakaraya göç etmekte bulan Aladar ve Lemur ailesinin birkaç üyesi, orada göç halindeki bir dinozor grubuna katılarak güvenli bir sığınak arayışına girerler.
DİNAZOR FİLMİ KÜNYE
Orijinal İsmi: DinosaurVizyon
Tarihi: 19 Ocak 2001
Süre: 82dk
Tür: Animasyon , Aile , Macera
Senarist: Robert Nelson Jacobs , Ralph Zondag , Walon Green , John Harrison , Thom Enriquez
Yönetmen: Ralph Zondag , Eric Leighton
Yapımı: 2000 - ABD
DİNAZOR FİLMİ OYUNCULARI
D.B. Sweeney
Rolü : Aladar
Alfre Woodard
Rolü : Plio
Ossie Davis
Rolü : Yar
Max Casella
Rolü : Zini
Hayden Panettiere
Rolü : Suri
Samuel E. Wright
Rolü : Kron
Julianna Margulies
Rolü : Neera
Joan Plowright
Rolü : Baylene
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