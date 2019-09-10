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DİNAZOR FİLMİ KONUSU

Aladar adındaki Iguanodon türü bir dinozor, daha kuluçkadayken kaçırılarak ailesinden ayırılmış ve uzak bir adada Lemur türü maymunlar tarafından büyütülmüştür. Çok büyük bir meteor yağmurunun başlamasıyla birlikte adadaki yaşam tam anlamıyla kaosa dönüşür. Bunun üzerine çareyi anakaraya göç etmekte bulan Aladar ve Lemur ailesinin birkaç üyesi, orada göç halindeki bir dinozor grubuna katılarak güvenli bir sığınak arayışına girerler.

DİNAZOR FİLMİ KÜNYE

Orijinal İsmi: DinosaurVizyon

Tarihi: 19 Ocak 2001

Süre: 82dk

Tür: Animasyon , Aile , Macera

Senarist: Robert Nelson Jacobs , Ralph Zondag , Walon Green , John Harrison , Thom Enriquez

Yönetmen: Ralph Zondag , Eric Leighton

Yapımı: 2000 - ABD

DİNAZOR FİLMİ OYUNCULARI



D.B. Sweeney

Rolü : Aladar



Alfre Woodard

Rolü : Plio



Ossie Davis

Rolü : Yar



Max Casella

Rolü : Zini



Hayden Panettiere

Rolü : Suri



Samuel E. Wright

Rolü : Kron



Julianna Margulies

Rolü : Neera



Joan Plowright

Rolü : Baylene