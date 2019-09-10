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Dinazor filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Kaç yılında çekildi?

Bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanan Dinazor filmi şimdiden internette sıkça arananlar arasına girdi. Peki Dinazor filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Nerede çekildi? Kaç yılında çekildi? sorularını bizde araştırıp haberimizde yer verdik. İşte tüm detaylar...

Dinazor filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Kaç yılında çekildi?

Dinazor filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Nerede ve kaç yılında çekildi? soruları arama motorlarında araştırılan konular arasında yer aldı. Bizde sizler için tüm merak edilenleri araştırdık. İşte tüm merak edilenler...

DİNAZOR FİLMİ KONUSU

Aladar adındaki Iguanodon türü bir dinozor, daha kuluçkadayken kaçırılarak ailesinden ayırılmış ve uzak bir adada Lemur türü maymunlar tarafından büyütülmüştür. Çok büyük bir meteor yağmurunun başlamasıyla birlikte adadaki yaşam tam anlamıyla kaosa dönüşür. Bunun  üzerine çareyi anakaraya göç etmekte bulan Aladar ve Lemur ailesinin birkaç üyesi, orada göç halindeki bir dinozor grubuna katılarak güvenli bir sığınak arayışına girerler.  

DİNAZOR FİLMİ KÜNYE

Orijinal İsmi: DinosaurVizyon

Tarihi: 19 Ocak 2001

Süre: 82dk

Tür: Animasyon , Aile , Macera

Dinazor filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Kaç yılında çekildi?

Senarist: Robert Nelson Jacobs , Ralph Zondag , Walon Green , John Harrison , Thom Enriquez

Yönetmen: Ralph Zondag , Eric Leighton

Yapımı: 2000 - ABD

Dinazor filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Kaç yılında çekildi?

DİNAZOR FİLMİ OYUNCULARI

Dinazor filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Kaç yılında çekildi?
D.B. Sweeney
Rolü : Aladar
Dinazor filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Kaç yılında çekildi?

Alfre Woodard
Rolü : Plio
Dinazor filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Kaç yılında çekildi?

Ossie Davis
Rolü : Yar
Dinazor filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Kaç yılında çekildi?

Max Casella
Rolü : Zini
Dinazor filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Kaç yılında çekildi?

Hayden Panettiere
Rolü : Suri
Dinazor filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Kaç yılında çekildi?

Samuel E. Wright
Rolü : Kron
Dinazor filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Kaç yılında çekildi?

Julianna Margulies
Rolü : Neera
Dinazor filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Kaç yılında çekildi?670

Joan Plowright
Rolü : Baylene

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