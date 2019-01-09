Dinçer: “Halkbank kredi desteği piyasaları hareketlendirecek”

MERSİN (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından Halkbank'ın 9 Ocak'tan itibaren esnaf kefalet kooperatifleri ve şubeleri aracılığıyla vermeye başladığı "esnaf kredisi desteği', Mersinli esnaf ve sanatkarları sevindirdi. Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Talat Dinçer, "Biz de bunu istiyorduk, bekliyorduk zaten. Son derece yerinde bir karar" dedi.

Halkbank, esnaf ve sanatkarlara yılın ilk 3 ayında 10 milyar lira, yılın tamamında ise toplam 22 milyar lira "esnaf kredisi desteği" vereceğini açıkladı. Banka, esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik başlattığı Esnaf Kredi Programı ile bu yıl yaklaşık 350 bin esnafa daha ulaşacak.

"Piyasayı hareketlendirecek bu destek son derece yerinde"

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine kredi plasman tahsislerinin 8 Ocak Salı günü yapıldığını belirten Mersin ESOB Başkanı Talat Dinçer, piyasaların hareketlenmesini sağlayacak kredi desteği ile ilgili İHA muhabirine açıklama yaptı.

Esnaf ve sanatkarın tek kredi kaynağının Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri olduğuna işaret eden Dinçer, bu kredinin faizinin düşük olduğunu vurgulayarak, "Şu anda faiz yüzde 5; yüzde 5 de devlet sübvanse ediyor, yüzde 10. Esnafımız yüzde 10 ile bu krediyi kullanıyordu. Ancak, faizlerin yükselmesiyle beraber banka bize plasman gönderememeye başladı, çünkü piyasadan yüzde 25-26'larla mevduat toplayıp, o mevduatı yüzde 10 ile bize vermesi bankada bir zarar oluşturuyordu. Bu nedenle uzun zamandır çok küçük miktarlarda para geliyordu ve ancak bir-iki esnafımızın ihtiyacını ya karşılıyordu ya karşılayamıyordu. Cumhurbaşkanının açıklamasının ardından bu hafta itibariyle 22 milyar lira esnafa kredi desteği verilmeye başlanıyor. Bu krediler de bizim esnaf kefalet kooperatiflerince kullandırılan krediler olacak, farklı bir kredi değil" diye konuştu.

22 milyar liralık desteğin çok ciddi bir rakam olduğuna dikkat çeken Dinçer, bu desteğin piyasanın daralması nedeniyle piyasayı hareketlendirmek adına düşünülmüş bir karar olduğunu dile getirdi. Son dönemde piyasaların çok daraldığına ve nakit dönmediğine işaret eden Dinçer, "Biz de bunu istiyorduk, bekliyorduk zaten. Nakit dönmesi, piyasaya biraz para girmesi için biz bu kaynağın biraz arttırılması talebinde de bulunmuştuk. Talebimizi haklı buldular ve bu hafta itibariyle kooperatiflerimize daha önce hiç görülmemiş plasmanlar geldi. Bunu, hak eden esnafımıza doğru yöntemlerle kullandırıp piyasada biraz hareketlilik sağlamayı düşünüyoruz. O yüzden alınan karar son derece yerinde" ifadelerini kullandı.

"Paralar kooperatiflere geldi"

Esnaf ve sanatkarlarının kredi taleplerinin zaten çok yüksek olduğunu ve kooperatifte dosyaların yığıldığını anlatan Dinçer, "Çünkü bankalardaki ticari kredilerin faizleri zaten çok yüksek. Esnaf bunu kaldıramıyor, sadece faizine bile gücü yetmiyordu. Dolayısıyla esnafımız da bizden bu anlamda destek bekliyordu ve dosyalar birikmişti. Netice itibariyle dün (8 Ocak) paralar geldi kooperatiflere. Şimdi elimizdeki bekleyen dosyalardan başlayacağız, bu arada mutlaka yeni talepler de gelecek. Piyasayı hareketlendirecek, piyasaya can suyu kredisi gibi bir destek sağlayacağını düşünüyoruz. Krediler yönünden hükümetimiz esnafı sıkıntıya sokmayacak gibi gözüküyor. Bunun için teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Dinçer, hükümetten bekledikleri diğer talepleri de şöyle anlattı: "Hükümetin, üzerimizdeki vergi yükünü azaltmasını bekliyoruz. Elektrik, su ve doğalgazda en azından farklı bir esnaf tarifesi, indirim tarifesi istiyoruz. Bunun yanında dolaylı ve dolaysız vergilerin azaltılmasını talep ediyoruz. BAĞ-KUR ile ilgili çok ciddi sıkıntılarımız var. Asgari ücretin yükselmesiyle şu an en düşük BAĞ-KUR primi 800 lirayı aştı. Dolayısıyla esnafı çok sarsacak bu. Bununla ilgili taleplerimiz var. Bunlar da gerçekleşirse esnaf biraz nefes alır."

Kaynak: İHA