Dinçer Sümer İzmir'de tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Acı haber sonrası birçok kişi ünlü isim hakkında internette arama yapmaya başladı. Peki Dinçer Sümer kimdir? Dinçer Sümer neden öldü? Ayrıntılar haberimizde.

DİNÇER SÜMER KİMDİR?

19 Mart 1938 tarihinde İzmir‘de dünyaya gelen Dinçer Sümer, Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümü’nden mezun oldu. Daha öğrenciyken gazetecilik yapmaya başladı, tiyatrolarda çalıştı ve sinema filmlerinde de oynadı.Devlet Tiyatrosu’nda oyunculuk yapmaya başlayan Sümer, ayrıca şiir, hikaye ve romanın yanı sıra, radyo oyunu yazmaya başladı. Tiyatro üzerine Polonya, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri‘nde araştırmalar yaptı.Dinçer Sümer, Türk Dil Kurumu, TRT, TOBAV, TBMM, Abdi İpekçi Barış ve Dostluk, Sanat Kurumu ödülleri sahibidir.

Romanları:

Bozuk Bir Şey

Bir Düş Müydü O İzmir

Yazdığı Tiyatro Oyunları:

Altın Kalpli Kız

Katip Çıkmazı

Üç Derste Aşk

Eski Fotoğraflar

Aklımda Kalan Masallar

Aşk Dediğin Nedir ki

Meddah amca

Memuroğlu Memur

Ali Ayşeyi Seviyo

Beni Dünya Kadar Sev

Gecenin Kulları

Gül Satardı Melek Hanım

Karacaoğlan

Marion İle Memet

Maviydi Bisikletim

Senaryosunu Yazdığı Filmler:

Eski Fotoğraflar (Sinema Filmi)

Oyuncu Olduğu Sinema Filmleri :

Cumhuriyet (Rauf Orbay) (Sinema Filmi)

Kurtuluş (Albay Behiç Bey) (TV Dizisi )

Bağdat Hatun (TV Dizisi )

İstanbul’un Kızları (Muammer) (Sinema Filmi)

Çileli Bülbül (Sinema Filmi)

Gelinin Muradı (Otelde Komi) (Sinema Filmi)

DİNÇER SÜMER NEDEN ÖLDÜ?

Dinçer Sümer'in ölüm nedenine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı...