Dinçer Sümer kimdir? Dinçer Sümer neden öldü?
Dinçer Sümer hayatını kaybetti. Bu durumun ardından birçok kişi ünlü isim hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki Dinçer Sümer kimdir? Dinçer Sümer neden öldü? Detaylar haberimizde.
Dinçer Sümer İzmir'de tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Acı haber sonrası birçok kişi ünlü isim hakkında internette arama yapmaya başladı. Peki Dinçer Sümer kimdir? Dinçer Sümer neden öldü? Ayrıntılar haberimizde.
DİNÇER SÜMER KİMDİR?
19 Mart 1938 tarihinde İzmir‘de dünyaya gelen Dinçer Sümer, Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümü’nden mezun oldu. Daha öğrenciyken gazetecilik yapmaya başladı, tiyatrolarda çalıştı ve sinema filmlerinde de oynadı.Devlet Tiyatrosu’nda oyunculuk yapmaya başlayan Sümer, ayrıca şiir, hikaye ve romanın yanı sıra, radyo oyunu yazmaya başladı. Tiyatro üzerine Polonya, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri‘nde araştırmalar yaptı.Dinçer Sümer, Türk Dil Kurumu, TRT, TOBAV, TBMM, Abdi İpekçi Barış ve Dostluk, Sanat Kurumu ödülleri sahibidir.
Romanları:
Bozuk Bir Şey
Bir Düş Müydü O İzmir
Yazdığı Tiyatro Oyunları:
Altın Kalpli Kız
Katip Çıkmazı
Üç Derste Aşk
Eski Fotoğraflar
Aklımda Kalan Masallar
Aşk Dediğin Nedir ki
Meddah amca
Memuroğlu Memur
Ali Ayşeyi Seviyo
Beni Dünya Kadar Sev
Gecenin Kulları
Gül Satardı Melek Hanım
Karacaoğlan
Marion İle Memet
Maviydi Bisikletim
Senaryosunu Yazdığı Filmler:
Eski Fotoğraflar (Sinema Filmi)
Oyuncu Olduğu Sinema Filmleri :
Cumhuriyet (Rauf Orbay) (Sinema Filmi)
Kurtuluş (Albay Behiç Bey) (TV Dizisi )
Bağdat Hatun (TV Dizisi )
İstanbul’un Kızları (Muammer) (Sinema Filmi)
Çileli Bülbül (Sinema Filmi)
Gelinin Muradı (Otelde Komi) (Sinema Filmi)
DİNÇER SÜMER NEDEN ÖLDÜ?
Dinçer Sümer'in ölüm nedenine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı...
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