Diney Borges kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diney Borges Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Diney Borges kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Diney Borges ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Diney Borges kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diney Borges Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diney Borges adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diney Borges Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diney Borges 17 Ocak 1995 tarihinde Tarrafal şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Yeşil Burun Adaları,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Edilson Borges şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diney Borges Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Soccer Sarl yapmaktadır. Diney Borges, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FAR Rabat futbol takımında oynamaktadır. FAR Rabat takımına 20 Eylül 2019 tarihinde katılmıştır. Diney Borges'nin FAR Rabat ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Diney Borgesboyu ve yaşı kaç

Diney Borges Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diney Borges isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Diney Borges Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diney Borges futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Setúbal U19

1 Temmuz 2014 yılında Marítimo B

1 Temmuz 2017 yılında Marítimo

1 Temmuz 2018 yılında Estoril Praia

20 Eylül 2019 yılında FAR Rabat

Diney Borges kimdir

Diney Borges Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diney Borges şuan FAR Rabat takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

AC Arrentela (2008-2010), Vitória Setúbal (2010-2012)

Diney Borges Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yeşil Burun Adaları takımında 3 numaralı formasıyla 14 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

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Diney Borges nereli

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