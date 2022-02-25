Dingil Tamircisi (Motorlu Taşıt) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Dingil Tamircisi (Motorlu Taşıt) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Dingil Tamircisi (Motorlu Taşıt) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Dingil Tamircisi (Motorlu Taşıt) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Dingil Tamircisi (Motorlu Taşıt) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Dingil Tamircisi (Motorlu Taşıt) Maaşı Ne Kadar? 2022 Dingil Tamircisi (Motorlu Taşıt) Maaşları

Dingil Tamircisi (Motorlu Taşıt) maaşı ortalama olarak aylık 10150_TL'dir. En düşük Dingil Tamircisi (Motorlu Taşıt) maaşı 8850_TL, En yüksek ise 11450_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Dingil Tamircisi (Motorlu Taşıt) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7231.22

Meslek Adı :

Dingil Tamircisi (Motorlu Taşıt)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Motorlu Taşıt Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Motorlu taşıtların arızalanan dingillerinin tamir ve değişim işlemleri ile ilave dingil montaj işlemlerini kendi başına ve belli bir süre içerisinde yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Dingil Tamircisi (Motorlu Taşıt), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Dingil tamir, bakımı veya dingil ilavesi için gelen motorlu taşıt müşterilerinden durum hakkında bilgi almak,

b) Motorlu taşıtın dingil aksamını kontrol etmek, yapılması gereken işlemleri belirlemek,

c) Yapılacak tamir ve bakım işlemlerinin maliyetini tespit etmek, müşterilere bilgi vermek,

d) Taşıtın dingil aksamının genel bakım ve kontrollerini yapmak,

e) Motorlu taşıtın dingil aparatlarında arızalı parçaların tamiri yapılabileceklerin gerekli tamir işlerini yapmak,

f) Arızalı ve tamiri yapılamayacak durumda olan dingil parçalarının eskilerini sökmek, yenilerinin montajını yapmak,

g) İlave dingil takılacak motorlu taşıta, ilave dingil montaj işlemlerini yapmak,

h) Tamir ve montaj işlemleri tamamlanan dingil ve aparatlarının son kontrollerini yapmak,

i) Dingillerle ilgili yapılabilecek işlemleri biten motorlu araçları müşterilere teslim etmek,

j) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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