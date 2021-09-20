Dini nikahla evli olduğu eşini vurup olay bölgesinden kaçtı!

Önceki gün Elazığ merkezde gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre 22 yaşındaki K.A. bir yakınının evinde kalıyordu. 24 yaşındaki M.O. nikahlı eşi K.A.'nın yanına giderek burada bir müddet tartıştı.

TARTIŞMA SONRASI SİLAH İLE ATEŞ ETTİ

Tartışmanın ardından M.O. belinden çıkardığı silah ile ateş etti ve K.A.’yı yaraladı. Evde bulunanların ihbarı üzerine olay mahalline sağlık ve polis ekipleri geldi.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Babasına ait araçla yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Olay bölgesinde polis ekipleri tarafından delil çalışması yapıldı. Yaralı kadının durumunun ağır olduğu bildirilirken, kaçan kişinin yakalanması amacıyla geniş çaplı inceleme başladı.