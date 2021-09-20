Dini nikahla evli olduğu eşini vurup olay bölgesinden kaçtı!
Kadına yönelik şiddet dur durak bilmiyor. Elazığ’da bir şahıs, dini nikahla evli olduğu eşini silahla vurdu. Eşini yaralayan kişi olay mahallinden kaçtı. Yaralı kadının durumun ağır olduğu, kaçan kişinin ise yakalanması amacıyla incelemelerin başlatıldığı bildirildi.
Önceki gün Elazığ merkezde gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre 22 yaşındaki K.A. bir yakınının evinde kalıyordu. 24 yaşındaki M.O. nikahlı eşi K.A.'nın yanına giderek burada bir müddet tartıştı.
TARTIŞMA SONRASI SİLAH İLE ATEŞ ETTİ
Tartışmanın ardından M.O. belinden çıkardığı silah ile ateş etti ve K.A.’yı yaraladı. Evde bulunanların ihbarı üzerine olay mahalline sağlık ve polis ekipleri geldi.
YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI
Babasına ait araçla yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Olay bölgesinde polis ekipleri tarafından delil çalışması yapıldı. Yaralı kadının durumunun ağır olduğu bildirilirken, kaçan kişinin yakalanması amacıyla geniş çaplı inceleme başladı.