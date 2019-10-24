Dini nikahlı eşini yeğeni olarak tanıtıp damat adaylarını dolandırmış

ADANA'da, polis tarafından düzenlenen "fuhuş" operasyonunda yakalanan Resul G.'nin (52), dini nikanlı eşi Nazmiye G.'yi (32) yeğeni olarak tanıtıp, evlilik için talip olanları altın ve ev eşyası aldırarak dolandırdığı ortaya çıktı. Çete lideri Ayfer K.'nin de polisin takibinden kurtulmak için telefola arayan müşterilerine "kadın ayarladım" yerine "mercimeği fırına verdim" şifresini kullandığı belirlendi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, 3 ay önce bir fuhuş çetesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda da 18 Ekim günü Niğde ve Adana'da eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda, 24'ü kadın 54 şüpheli gözaltına alındı. Çete liderinin Ayfer K., engelli Ahmet K.'nin Ceyhan ilçesi, engelli Tamer T.'nin de Kozan ilçesi sorumlusu olduğu ortaya çıktı. Çetenin, 70 ile 100 lira arasında fuhuş yaptırdıkları kadınları, kent dışındaki bahçe ve tarlada çalışan işçilere araçla götürdükleri belirlendi.

DOLANDIRDIĞI KİŞİLER TELEVİZYONA ÇIKMIŞ

Kadınlara lüks araba isimleri veren ve 17 yaşındaki bir kıza da fuhuş yaptırdığı tespit edilen çetenin, köy eğlencelerine kadın götürdüğü ortaya çıktı. Fuhşa zorlanan kadınların ise, kazançlarının yarısını alan Ayfer K.'ye (39) "Manukyan" lakabı taktığı, Resul G.'nin dini nikahlı eşi Nazmiye G.'yi yeğeni olarak tanıtıp, evlilik için talip olanlardan altın ve eşya alıp, kaçtığı saptandı. Evlilik vaadiyle dolandırılan bazı mağdurların bir televizyon programına çıktıkları da belirlendi.

20 KİŞİ TUTUKLANDI

Ayfer K.'nin polise yakalanmamak için telefonda, müşterilere, kadınları ayarladım yerine "mercimeği fırına verdim', pazarlamanın ardından da "siz adresinizi verin, mercimekler yola çıktı" şifrelerini kullandığı belirlendi. Polisteki sorguları tamamlanan şüphelilerden 2'si kadın 20 kişi tutuklandı, 6 şüpheli ev hapsine çarptırıldı. 20 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA