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"Dini Yayınlar Kitap Fuarı" Açıldı! 24 yayın evi kitapseverler ile buluşuyor

Pendik Belediyesi Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında 15-24 Nisan tarihleri arasında devam edecek olan Dini Yayınlar Kitap Fuarı’nda birçok yayınevini kitap severlerle buluşturuyor.

"Dini Yayınlar Kitap Fuarı" Açıldı! 24 yayın evi kitapseverler ile buluşuyor

Ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenen Dini Yayınlar Kitap Fuarı açıldı.

Başkan Ahmet Cin: “Ramazan ayı dolayısıyla bu ayın ruhuna uygun faaliyetler düzenliyoruz. Bu noktada özellikle yardımlar konusunda kimsesizler ve ihtiyaç sahipleri ile ilgili yardımlarımız devam ediyor. Onlara Pendik’te yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda her akşam sohbet programlarımız, ilahiler ve dinletiler de Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezimizde devam ediyor.” ifadelerinde bulundu.

AHMET CİN GENÇLERLE BULUŞTU

Açılışa aynı zamanda Pendik Müftüsü Musa Bilgiç de katıldı. Açılış sonrası Başkan Ahmet Cin kitap fuarını gezdi. 3 gençle sohbet eden Başkan Ahmet Cin, gençlere kitap hediye etti. Kitap fuarı 15-24 Nisan tarihleri arasında gerçekleşiyor.

24 yayınevi kitap severlerle buluşuyor. Pendik Sahil Meydanı’ndaki alana kurulan çadırda okurlar dini yayınlara ulaşıyor.

"Dini Yayınlar Kitap Fuarı" Açıldı! 24 yayın evi kitapseverler ile buluşuyor"Dini Yayınlar Kitap Fuarı" Açıldı! 24 yayın evi kitapseverler ile buluşuyor"Dini Yayınlar Kitap Fuarı" Açıldı! 24 yayın evi kitapseverler ile buluşuyor

Bölge Gündem Editör Ekibi
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