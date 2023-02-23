Dinis Almeida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dinis Almeida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dinis Almeida adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dinis Almeida Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dinis Almeida 28 Haziran 1995 tarihinde Esposende şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Dinis Da Costa Lima Almeida şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dinis Almeida Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Dinis Almeida, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ludogorets Razgrad futbol takımında oynamaktadır. Ludogorets Razgrad takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dinis Almeida'nin Ludogorets Razgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dinis Almeida Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dinis Almeida isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Dinis Almeida Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dinis Almeida futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Varzim U19

1 Ağustos 2013 yılında Ribeirão U19

1 Ocak 2014 yılında GD Joane U19

1 Temmuz 2014 yılında Reus Deportiu

1 Temmuz 2016 yılında Monaco B

1 Ağustos 2016 yılında Belenenses

30 Haziran 2017 yılında Monaco B

31 Ağustos 2017 yılında Braga B

30 Haziran 2018 yılında Monaco B

22 Ağustos 2018 yılında AO Xanthi

30 Haziran 2019 yılında Monaco B

2 Eylül 2019 yılında Lok. Plovdiv

9 Temmuz 2021 yılında Royal Antwerp

6 Ocak 2023 yılında Ludogorets

Dinis Almeida Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dinis Almeida şuan Ludogorets Razgrad takımında oynamakta ve 61 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dinis Almeida Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Marinhas (2005-2011), Varzim SC (2011-06/2013), GD Ribeirão (07/2013-12/2013), GD Joane (01/2014-06/2014)

Portekiz U20 takımında 4 numaralı formasıyla 27 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 15 numaralı formasıyla 19 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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