Dinko Horkas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dinko Horkas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dinko Horkas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dinko Horkas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dinko Horkas 10 Mart 1999 tarihinde Sisak şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Hırvatistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Dinko Horkaš şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dinko Horkas Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Sport Medium yapmaktadır. Dinko Horkas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Plovdiv futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Plovdiv takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dinko Horkas'nin Lokomotiv Plovdiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dinko Horkas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dinko Horkas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dinko Horkas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dinko Horkas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağustos 2011 yılında Din. Zagreb Jgd

1 Temmuz 2014 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2016 yılında Din. Zagreb U19

16 Ocak 2017 yılında Din. Zagreb II

1 Temmuz 2019 yılında Dinamo Zagreb

21 Ocak 2020 yılında Zrinjski Mostar

15 Ekim 2020 yılında Dinamo Zagreb

16 Ekim 2020 yılında NK Varazdin

30 Haziran 2021 yılında Dinamo Zagreb

31 Ocak 2022 yılında HSK Posusje

30 Haziran 2022 yılında Dinamo Zagreb

4 Temmuz 2022 yılında Lok. Plovdiv

Dinko Horkas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dinko Horkas şuan Lokomotiv Plovdiv takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Dinko Horkas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U21 takımında 23 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U20 takımında 1 numaralı formasıyla 25 Nisan 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 1 numaralı formasıyla 11 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U16 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U15 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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