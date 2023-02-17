Dinko Matosevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dinko Matosevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dinko Matosevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dinko Matosevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dinko Matosevic 14 Ağu 1997 tarihinde Nova Gradiška şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Dinko Matošević şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dinko Matosevic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dinko Matosevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Rogaska futbol takımında oynamaktadır. NK Rogaska takımına 8 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dinko Matosevic'nin NK Rogaska ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Dinko Matosevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dinko Matosevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dinko Matosevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dinko Matosevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağu 2012 yılında Cibalia U17

16 Ağu 2013 yılında HNK Gorica U17

1 Temmuz 2014 yılında HNK Gorica U19

1 Temmuz 2015 yılında HNK Gorica

28 Ocak 2019 yılında Hrv Dragovoljac

31 Mayıs 2019 yılında HNK Gorica

8 Ağu 2019 yılında Cibalia

7 Şubat 2020 yılında NK Rogaska

14 Ağu 2020 yılında Marsonia 1909

8 Temmuz 2021 yılında NK Rogaska

Dinko Matosevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dinko Matosevic şuan NK Rogaska takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.