Dinko Trebotic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dinko Trebotic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dinko Trebotic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dinko Trebotic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dinko Trebotic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dinko Trebotic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dinko Trebotic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dinko Trebotic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dinko Trebotic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dinko Trebotic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dinko Trebotic 30 Temmuz 1990 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Hırvatistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Dinko Trebotić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dinko Trebotic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Dinko Trebotic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AS FC Buzau futbol takımında oynamaktadır. AS FC Buzau takımına 27 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Dinko Trebotic'nin AS FC Buzau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dinko Trebotic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/trebotic_18/

Dinko Trebotic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dinko Trebotic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Dinko Trebotic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dinko Trebotic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Hajduk U17

1 Ocak 2007 yılında Hajduk U19

31 Ocak 2009 yılında Junak Sinj

30 Haziran 2009 yılında Hajduk Split

14 Ağustos 2009 yılında NK Rudes

30 Haziran 2010 yılında Hajduk Split

10 Şubat 2012 yılında NK Zagreb

30 Haziran 2012 yılında Hajduk Split

31 Ağustos 2012 yılında NK Lokomotiva

1 Temmuz 2014 yılında Videoton FC

13 Temmuz 2016 yılında Bnei Yehuda

17 Şubat 2017 yılında Fredrikstad

21 Temmuz 2017 yılında Slaven Belupo

19 Temmuz 2018 yılında Dinamo Minsk

14 Ocak 2020 yılında Kaposvár

30 Haziran 2020 yılında Dinamo Minsk

6 Ağustos 2020 yılında Zrinjski Mostar

14 Temmuz 2021 yılında Águilas FC

27 Ocak 2022 yılında FC Buzau

Dinko Trebotic kimdir

Dinko Trebotic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dinko Trebotic şuan AS FC Buzau takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

HNK Hajduk Split (2000-2009)

Dinko Trebotic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U21 takımında 15 numaralı formasıyla 16 Kasım 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Dinko Trebotic nereli

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