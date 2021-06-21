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Dinlenme tesisinde otobüsünü kaçırdı, kalp krizi geçirip öldü!

Davut Özbek (43), seyir halinde bulunan İstanbul-Diyarbakır güzergahlı otobüste rahatsızlık geçirdi. Ardından otobüs şoförüne lavaboya gitmesi gerektiğini ve aracı bir tesise çekmesini gerektiğini söyleyen Özbek, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir tesiste indirildi. Tuvaletten çıktığında otobüsün beklemeden gittiğini gören Özbek, tesisin önünde kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Dinlenme tesisinde otobüsünü kaçırdı, kalp krizi geçirip öldü!

Olay, gece saatlerinde TEM Otoyolu Sapanca Uzunkum mevkisindeki dinlenme tesisinde gerçekleşti. İstanbul'dan Diyarbakır'a giden bir otobüste yolculuk yapan Davut Özbek, rahatsızlandı. Otobüs dinlenme tesisine girdi, araçtan inen Özbek, tuvalete gitti. Döndüğünde otobüsün kendisini beklemeden gittiğini gören Özbek, merdivenlere yığılarak fenalık geçirdi. Tesis çevresinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Davut Özbek’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Dinlenme tesisinde otobüsünü kaçırdı, kalp krizi geçirip öldü!

Özbek’in cenazesi, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi’ne götürüldü. İlk incelemede Özbek'in, kalp krizi sonucu öldüğü öne sürülürken, cenazesi yakınları tarafından alınıp Diyarbakır’a götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Davut Özbek'in 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Dinlenme tesisinde otobüsünü kaçırdı, kalp krizi geçirip öldü!

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