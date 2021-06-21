Dinlenme tesisinde otobüsünü kaçırdı, kalp krizi geçirip öldü!

Olay, gece saatlerinde TEM Otoyolu Sapanca Uzunkum mevkisindeki dinlenme tesisinde gerçekleşti. İstanbul'dan Diyarbakır'a giden bir otobüste yolculuk yapan Davut Özbek, rahatsızlandı. Otobüs dinlenme tesisine girdi, araçtan inen Özbek, tuvalete gitti. Döndüğünde otobüsün kendisini beklemeden gittiğini gören Özbek, merdivenlere yığılarak fenalık geçirdi. Tesis çevresinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Davut Özbek’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Özbek’in cenazesi, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi’ne götürüldü. İlk incelemede Özbek'in, kalp krizi sonucu öldüğü öne sürülürken, cenazesi yakınları tarafından alınıp Diyarbakır’a götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Davut Özbek'in 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.