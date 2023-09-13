Dinlenme tesisinde unutulan içinde döviz bulunan çantayı polise teslim etti

Konya'nın Karapınar ilçesinde, dinlenme tesisinde unutulan ve içinde 150 bin lira değerinde döviz ile değerli evrakın bulunduğu bel çantası, işletmeci tarafından polise teslim edildi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Dinlenme tesisinde unutulan içinde döviz bulunan çantayı polise teslim etti

Konya'nın Karapınar ilçesinde, dinlenme tesisinde unutulan ve içinde 150 bin lira değerinde döviz ile değerli evrakın bulunduğu bel çantası, işletmeci tarafından polise teslim edildi.

Karapınar'da bir dinlenme tesisinde çanta bulan çalışanlar, durumu işletme sahibi Yasin İren'e bildirdi. İçinde döviz, pasaport ve kredi kartlarının olduğu çantanın sahibinin otomobil ile tesis önünden uzaklaştığını fark eden işletme sahibi İren, araca yetişmeyi başaramadı. Birkaç saat çanta sahibinin geri dönmesini bekleyen İren, çanta sahibi dönmeyince Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek içerisinde 150 bin lira değerinde olan dövizleri ve çantayı teslim etti.

Çantayı teslim etmekten mutlu olduğunu belirten Yasin İren, "Tesisimizde 3 kişinin yemek yediği masada çantalarını unuttuğunu gördük. Çantayı açtık, yabancı paralar vardı. Kendisine ulaşamadık, polise teslim ettik. Bu parayı ne zorluklarla kazandığını düşündüm. Karapınar halkının ne kadar duyarlı olduğunu göstermiş olduk. Bir başkasının parasını teslim ettiğimiz için vicdanen çok rahatız" dedi.

Polis, çantanın sahibi olduğu belirlenen gurbetçi vatandaşa ulaşmaya çalışıyor.

Dinlenme tesisinde unutulan içinde döviz bulunan çantayı polise teslim etti

Dinlenme tesisinde unutulan içinde döviz bulunan çantayı polise teslim etti

Dinlenme tesisinde unutulan içinde döviz bulunan çantayı polise teslim etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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