Dinmukhammed Kashken kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dinmukhammed Kashken Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dinmukhammed Kashken adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dinmukhammed Kashken Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dinmukhammed Kashken 4 Ocak 2000 tarihinde Almaty şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Kazakistan uyrukludur.Gerçek adı da Кашкен Динмухаммед Болатович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dinmukhammed Kashken Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Dinmukhammed Kashken, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zalgiris Vilnius futbol takımında oynamaktadır. FK Zalgiris Vilnius takımına 6 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Dinmukhammed Kashken'nin FK Zalgiris Vilnius ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dinmukhammed Kashken Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dinmukhammed Kashken isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dinmukhammed Kashken Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dinmukhammed Kashken futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2016 yılında Astana-Zhas

1 Ocak 2018 yılında Zhetysu B

1 Ocak 2019 yılında St. Casab. U19

1 Temmuz 2019 yılında Astana-Zhas

1 Ocak 2020 yılında FC Astana

9 Ağustos 2020 yılında Kaysar

31 Aralık 2020 yılında FC Astana

27 Şubat 2021 yılında Aktobe

29 Eylül 2021 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2022 yılında Shakhter K.

6 Mart 2022 yılında Zalgiris

Dinmukhammed Kashken Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dinmukhammed Kashken şuan FK Zalgiris Vilnius takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Dinmukhammed Kashken Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kazakistan U21 takımında 15 numaralı formasıyla 24 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Kazakistan U19 takımında 15 numaralı formasıyla 9 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 4 gol atmıştır.

Kazakistan U18 takımında 5 numaralı formasıyla 17 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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