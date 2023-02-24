Dino Besirovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dino Besirovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dino Besirovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dino Besirovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dino Besirovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dino Besirovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dino Besirovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dino Besirovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dino Besirovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dino Besirovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dino Besirovic 31 Ocak 1994 tarihinde Viseu şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Bosna-Hersek,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Dino Beširović şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dino Besirovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ARGENTUM SPORT yapmaktadır. Dino Besirovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mezőkövesd Zsóry FC futbol takımında oynamaktadır. Mezőkövesd Zsóry FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Dino Besirovic'nin Mezőkövesd Zsóry FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dino Besirovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dino Besirovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Dino Besirovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dino Besirovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Leixões Sub-15

1 Temmuz 2009 yılında Académico S17

1 Temmuz 2011 yılında Viseu U19

1 Ocak 2013 yılında Académico Viseu

1 Ağustos 2013 yılında UD Sampedrense

30 Haziran 2014 yılında Académico Viseu

1 Temmuz 2014 yılında Priluk

24 Şubat 2015 yılında Radnik Bijelj.

16 Temmuz 2018 yılında Hajduk Split

15 Ocak 2020 yılında Mezőkövesd

30 Haziran 2020 yılında Hajduk Split

1 Temmuz 2020 yılında Mezőkövesd

Dino Besirovic kimdir

Dino Besirovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dino Besirovic şuan Mezőkövesd Zsóry FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Leixões SC (2002-2007);
UEFA: Académico Viseu CF;

Dino Besirovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bosna-Hersek takımında 17 numaralı formasıyla 29 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dino Besirovic nereli

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