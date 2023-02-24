Dino Coric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dino Coric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dino Coric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dino Coric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dino Coric 30 Haziran 1990 tarihinde Siroki Brijeg şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Dino Ćorić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dino Coric Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Dino Coric, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Tuzla City futbol takımında oynamaktadır. FK Tuzla City takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dino Coric'nin FK Tuzla City ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Dino Coric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dino Coric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dino Coric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dino Coric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında HSK Posusje

31 Aralık 2009 yılında Siroki Brijeg

5 Şubat 2021 yılında B. Banja Luka

11 Ocak 2023 yılında FK Tuzla City

Dino Coric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dino Coric şuan FK Tuzla City takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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