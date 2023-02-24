Dino Djukic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dino Djukic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dino Djukic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dino Djukic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dino Djukic {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dino Djukic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Zeta Golubovac futbol takımında oynamaktadır. FK Zeta Golubovac takımına - tarihinde katılmıştır. Dino Djukic'nin FK Zeta Golubovac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Dino Djukic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dino Djukic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dino Djukic şuan FK Zeta Golubovac takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.
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