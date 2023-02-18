Dino Dolmagic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dino Dolmagic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dino Dolmagic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dino Dolmagic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dino Dolmagic 26 Şubat 1994 tarihinde Nova Varoš şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Дино Долмагић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dino Dolmagic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Dino Dolmagic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Javor-Matis Ivanjica futbol takımında oynamaktadır. FK Javor-Matis Ivanjica takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dino Dolmagic'nin FK Javor-Matis Ivanjica ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dino Dolmagic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dino Dolmagic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dino Dolmagic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dino Dolmagic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FK Zemun

31 Temmuz 2013 yılında Sloboda Uzice

1 Temmuz 2016 yılında FK Indjija

22 Temmuz 2017 yılında Breidablik

16 Ekim 2017 yılında Kulüpsüz

24 Ocak 2018 yılında Javor-Matis

9 Temmuz 2020 yılında FK TSC

1 Temmuz 2022 yılında Javor-Matis

Dino Dolmagic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dino Dolmagic şuan FK Javor-Matis Ivanjica takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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