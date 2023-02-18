Dino Dukadjin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dino Dukadjin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dino Dukadjin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dino Dukadjin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dino Dukadjin 22 Nisan 1999 tarihinde Rijeka şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Dino Dukađin şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dino Dukadjin Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ARGENTUM SPORT yapmaktadır. Dino Dukadjin, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Orijent Rijeka futbol takımında oynamaktadır. HNK Orijent Rijeka takımına 26 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Dino Dukadjin'nin HNK Orijent Rijeka ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Dino Dukadjin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dino Dukadjin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dino Dukadjin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dino Dukadjin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağu 2012 yılında HNK Rijeka Jgd

1 Temmuz 2014 yılında HNK Rijeka U17

1 Temmuz 2016 yılında HNK Rijeka U19

10 Ağu 2018 yılında NK Novigrad

19 Ağu 2019 yılında NK Varazdin

30 Ağu 2019 yılında NK Novigrad

30 Haziran 2021 yılında NK Varazdin

17 Ağu 2021 yılında NK Novigrad

26 Ocak 2022 yılında NK Orijent 1919

Dino Dukadjin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dino Dukadjin şuan HNK Orijent Rijeka takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.