Dino Dzinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dino Dzinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dino Dzinovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dino Dzinovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dino Dzinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dino Dzinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dino Dzinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dino Dzinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dino Dzinovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dino Dzinovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dino Dzinovic 13 Haziran 2003 tarihinde Mostar şehrinde doğmuştur.  Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Dino Džinović şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dino Dzinovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dino Dzinovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Travnik futbol takımında oynamaktadır. NK Travnik takımına 10 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Dino Dzinovic'nin NK Travnik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dino Dzinovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dino Dzinovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Dino Dzinovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dino Dzinovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ocak 2020 yılında Sarajevo U17

1 Temmuz 2020 yılında Sarajevo U19

10 Ağustos 2021 yılında Gracanica U19

1 Ocak 2022 yılında Br. Gracanica

10 Ağustos 2022 yılında Travnik

Dino Dzinovic kimdir

Dino Dzinovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dino Dzinovic şuan NK Travnik takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dino Dzinovic nereli

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