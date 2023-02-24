Dino Elkaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dino Elkaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dino Elkaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dino Elkaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dino Elkaz 2 Ekim 2003 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dino Elkaz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Dino Elkaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 13 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Dino Elkaz'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dino Elkaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dino Elkaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dino Elkaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dino Elkaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2020 yılında V. Mostar U19

29 Temmuz 2021 yılında Zvijezda 09 U19

22 Şubat 2022 yılında Zr. Mostar U19

11 Ağustos 2022 yılında Zvijezda G.

13 Şubat 2023 yılında Kulüpsüz

Dino Elkaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dino Elkaz şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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