Dino Hamzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dino Hamzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dino Hamzic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dino Hamzic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dino Hamzic 22 Ocak 1988 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Dino Hamzić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dino Hamzic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dino Hamzic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Igman Konjic futbol takımında oynamaktadır. FK Igman Konjic takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dino Hamzic'nin FK Igman Konjic ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dino Hamzic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dino Hamzic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dino Hamzic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dino Hamzic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2007 yılında FK Sarajevo

1 Ağustos 2011 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2012 yılında FK Olimpik

11 Ağustos 2014 yılında Widzew Lodz

21 Şubat 2015 yılında FK Olimpik

8 Mart 2016 yılında Chikhura

22 Eylül 2020 yılında FK Olimpik

12 Ocak 2021 yılında Torpedo Kutaisi

20 Ocak 2023 yılında Igman Konjic

Dino Hamzic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dino Hamzic şuan FK Igman Konjic takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dino Hamzic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Sarajevo

Bosna-Hersek U21 takımında 12 numaralı formasıyla 4 Eylül 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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