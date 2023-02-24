Dino İslamovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dino İslamovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dino İslamovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dino İslamovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dino İslamovic 23 Ocak 2001 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Dino Islamović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dino İslamovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini K3 Sportmanagement GmbH yapmaktadır. Dino İslamovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK TOSK Tesanj futbol takımında oynamaktadır. NK TOSK Tesanj takımına 6 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Dino İslamovic'nin NK TOSK Tesanj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dino İslamovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dino İslamovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dino İslamovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dino İslamovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Sarajevo U17

1 Temmuz 2018 yılında Sarajevo U19

1 Temmuz 2020 yılında FK Sarajevo

6 Ağustos 2022 yılında TOSK Tesanj

Dino İslamovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dino İslamovic şuan NK TOSK Tesanj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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