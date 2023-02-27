Dino İslamovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dino İslamovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dino İslamovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dino İslamovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dino İslamovic 17 Ocak 1994 tarihinde Hudiksvall şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Karadağ,İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Dino Islamović şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dino İslamovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wesport Football yapmaktadır. Dino İslamovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gangwon FC futbol takımında oynamaktadır. Gangwon FC takımına 7 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Dino İslamovic'nin Gangwon FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dino İslamovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dinoislamovic9/

Dino İslamovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dino İslamovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 575 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dino İslamovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dino İslamovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2012 yılında Fulham Res.

1 Temmuz 2014 yılında FC Groningen

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

3 Şubat 2017 yılında Trelleborg

1 Ocak 2018 yılında Östersund

9 Ocak 2020 yılında Rosenborg

7 Şubat 2022 yılında Gangwon FC

Dino İslamovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dino İslamovic şuan Gangwon FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dino İslamovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Malmö FF (-2012), Fulham FC (2012-2014)

Karadağ takımında 9 numaralı formasıyla 5 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç takımında 22 numaralı formasıyla 9 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 10 numaralı formasıyla 14 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 2 gol atmıştır.

İsveç U20 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.