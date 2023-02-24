Dino Kalesic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dino Kalesic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dino Kalesic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dino Kalesic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dino Kalesic 6 Aralık 1997 tarihinde Tuzla şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Dino Kalesić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dino Kalesic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dino Kalesic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Zvijezda Gradacac futbol takımında oynamaktadır. NK Zvijezda Gradacac takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dino Kalesic'nin NK Zvijezda Gradacac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dino Kalesic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dino Kalesic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dino Kalesic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dino Kalesic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Şubat 2017 yılında Br. Gracanica

9 Şubat 2018 yılında TOSK Tesanj

22 Temmuz 2019 yılında Rudar Prijedor

27 Temmuz 2020 yılında B. Banja Luka

5 Şubat 2021 yılında Simm-Bau

5 Temmuz 2022 yılında Zvijezda G.

Dino Kalesic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dino Kalesic şuan NK Zvijezda Gradacac takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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