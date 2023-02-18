Dino Kapitanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dino Kapitanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dino Kapitanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dino Kapitanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dino Kapitanovic 16 Mart 2000 tarihinde Zadar şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Dino Kapitanović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dino Kapitanovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VPA Sports yapmaktadır. Dino Kapitanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Krka futbol takımında oynamaktadır. NK Krka takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dino Kapitanovic'nin NK Krka ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dino Kapitanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dino Kapitanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dino Kapitanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dino Kapitanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Temmuz 2015 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2017 yılında Din. Zagreb U19

1 Temmuz 2019 yılında Din. Zagreb II

3 Ağu 2021 yılında NK Dubrava ZG

15 Şubat 2022 yılında Din. Zagreb II

15 Şubat 2022 yılında NK Istra

25 Temmuz 2022 yılında NK Krka

Dino Kapitanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dino Kapitanovic şuan NK Krka takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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