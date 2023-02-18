Dino Mikanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dino Mikanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dino Mikanovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dino Mikanovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dino Mikanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dino Mikanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dino Mikanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dino Mikanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dino Mikanovic 7 Mayıs 1994 tarihinde Nova Gradiška şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Dino Mikanović şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dino Mikanovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IDUB GLOBAL yapmaktadır. Dino Mikanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Hajduk Split futbol takımında oynamaktadır. HNK Hajduk Split takımına 28 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Dino Mikanovic'nin HNK Hajduk Split ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Dino Mikanovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mikanovic2/

Dino Mikanovicboyu ve yaşı kaç

Dino Mikanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dino Mikanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dino Mikanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dino Mikanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Temmuz 2012 yılında Hajduk U19

10 Nisan 2013 yılında Hajduk Split

15 Temmuz 2015 yılında Aarhus GF

19 Şubat 2019 yılında Kairat Almaty

28 Ocak 2022 yılında Hajduk Split

Dino Mikanovic kimdir

Dino Mikanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dino Mikanovic şuan HNK Hajduk Split takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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Dino Mikanovic nereli

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