Dino Peric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dino Peric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dino Peric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dino Peric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dino Peric 12 Temmuz 1994 tarihinde Osijek şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Dino Perić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dino Peric Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MG MEDIATOR TRANSFER yapmaktadır. Dino Peric, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GNK Dinamo Zagreb futbol takımında oynamaktadır. GNK Dinamo Zagreb takımına 7 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Dino Peric'nin GNK Dinamo Zagreb ile sözleşmesi 15 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Dino Peric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dino Peric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Dino Peric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dino Peric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında NK Osijek U17

1 Temmuz 2011 yılında NK Osijek U19

8 Şubat 2013 yılında Din. Zagreb U19

15 Şubat 2013 yılında Radnik Sesvete

31 Aralık 2013 yılında Dinamo Zagreb

3 Şubat 2014 yılında NK Lokomotiva

30 Haziran 2014 yılında Dinamo Zagreb

19 Ocak 2015 yılında NK Lokomotiva

30 Haziran 2015 yılında Dinamo Zagreb

14 Ağu 2015 yılında NK Lokomotiva

31 Ağu 2016 yılında Dinamo Zagreb

30 Haziran 2017 yılında NK Lokomotiva

7 Temmuz 2017 yılında Dinamo Zagreb

Dino Peric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dino Peric şuan GNK Dinamo Zagreb takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Dino Peric Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan takımında 5 numaralı formasıyla 16 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U21 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

Hırvatistan U20 takımında 6 numaralı formasıyla 29 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U18 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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