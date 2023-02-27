Dino Sabotic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dino Sabotic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dino Sabotic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dino Sabotic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dino Sabotic 19 Nisan 2006 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dino Sabotic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CS Fola Esch futbol takımında oynamaktadır. CS Fola Esch takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dino Sabotic'nin CS Fola Esch ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Dino Sabotic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dino Sabotic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında CS Fola Esch
Dino Sabotic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dino Sabotic şuan CS Fola Esch takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
Dino Sabotic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Lüksemburg U17 takımında 8 numaralı formasıyla 6 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.
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