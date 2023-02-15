Dino Salihovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dino Salihovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dino Salihovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dino Salihovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dino Salihovic 2 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen İsveç,Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dino Salihovic Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wesport Football yapmaktadır. Dino Salihovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Norrköping futbol takımında oynamaktadır. IFK Norrköping takımına 8 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Dino Salihovic'nin IFK Norrköping ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Dino Salihovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dino Salihovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dino Salihovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dino Salihovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Norrköping U19

1 Temmuz 2019 yılında Sylvia

30 Kasım 2020 yılında Norrköping U19

8 Şubat 2021 yılında Norrköping

Dino Salihovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dino Salihovic şuan IFK Norrköping takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dino Salihovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

IFK Norrköping (-2020), IF Sylvia (7/2020 - 11/2020)

İsveç U18 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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