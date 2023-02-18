Dino Simunic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dino Simunic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dino Simunic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dino Simunic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dino Simunic 11 Eylül 2003 tarihinde Zadar şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Dino Šimunić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dino Simunic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AGAPE yapmaktadır. Dino Simunic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Croatia Zmijavci futbol takımında oynamaktadır. NK Croatia Zmijavci takımına 2 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Dino Simunic'nin NK Croatia Zmijavci ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dino Simunic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dino Simunic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dino Simunic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dino Simunic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında NK Zadar U17

17 Şubat 2020 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2020 yılında Din. Zagreb U19

16 Şubat 2022 yılında NK Neretvanac

2 Ağu 2022 yılında Croat. Zmijavci

Dino Simunic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dino Simunic şuan NK Croatia Zmijavci takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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