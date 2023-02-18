Dino Skorup kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dino Skorup Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dino Skorup adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dino Skorup Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dino Skorup 4 Ekim 1999 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dino Skorup Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dino Skorup, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Sibenik futbol takımında oynamaktadır. HNK Sibenik takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dino Skorup'nin HNK Sibenik ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Dino Skorup Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dino Skorup isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dino Skorup Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dino Skorup futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2016 yılında Hajduk U19

1 Temmuz 2018 yılında Hajduk Split II

7 Ağu 2020 yılında NK Varazdin

18 Ocak 2021 yılında Hajduk Split II

1 Temmuz 2021 yılında Hajduk Split

12 Temmuz 2021 yılında Hrv Dragovoljac

25 Ağu 2021 yılında Hajduk Split

28 Ocak 2022 yılında HNK Sibenik

31 Mayıs 2022 yılında Hajduk Split

12 Temmuz 2022 yılında HNK Sibenik

Dino Skorup Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dino Skorup şuan HNK Sibenik takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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