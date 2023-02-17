Dino Spehar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dino Spehar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dino Spehar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dino Spehar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dino Spehar 8 Şubat 1994 tarihinde Osijek şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Dino Špehar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dino Spehar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Dino Spehar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Olimpija Ljubljana futbol takımında oynamaktadır. NK Olimpija Ljubljana takımına 12 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dino Spehar'nin NK Olimpija Ljubljana ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dino Spehar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dino Spehar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dino Spehar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dino Spehar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında NK Osijek U17

1 Ekim 2010 yılında NK Osijek

31 Ağu 2011 yılında Dinamo Zagreb

24 Ocak 2014 yılında NK Lokomotiva

14 Haziran 2014 yılında Dinamo Zagreb

1 Temmuz 2014 yılında NK Istra

30 Haziran 2015 yılında Dinamo Zagreb

3 Temmuz 2015 yılında RNK Split

9 Şubat 2017 yılında CFR Cluj

22 Temmuz 2017 yılında Concordia

31 Aralık 2017 yılında CFR Cluj

1 Ocak 2018 yılında D. Calarasi

30 Haziran 2018 yılında CFR Cluj

1 Temmuz 2018 yılında FK Kukësi

29 Ocak 2019 yılında SKF Sered

12 Temmuz 2021 yılında NK Olimpija

9 Şubat 2022 yılında NK Aluminij

30 Haziran 2022 yılında NK Olimpija

Dino Spehar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dino Spehar şuan NK Olimpija Ljubljana takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Dino Spehar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U19 takımında 17 numaralı formasıyla 12 Kasım 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 8 gol atmıştır.

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