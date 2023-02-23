Dino Stancic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dino Stancic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dino Stancic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dino Stancic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dino Stancic 25 Ocak 1992 tarihinde Sezana şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Dino Stančič şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dino Stancic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dino Stancic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFK Csikszereda Miercurea Ciuc futbol takımında oynamaktadır. AFK Csikszereda Miercurea Ciuc takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dino Stancic'nin AFK Csikszereda Miercurea Ciuc ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dino Stancic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dino Stancic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dino Stancic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dino Stancic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2010 yılında FC Koper

1 Ağustos 2012 yılında NK Dekani

1 Aralık 2012 yılında FC Koper

1 Şubat 2013 yılında NK Krka

21 Ağustos 2013 yılında Tabor Sezana

16 Temmuz 2015 yılında Kras Repen

1 Temmuz 2017 yılında Tabor Sezana

18 Temmuz 2022 yılında Csikszereda

Dino Stancic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dino Stancic şuan AFK Csikszereda Miercurea Ciuc takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Dino Stancic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U19 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

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