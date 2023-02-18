Dino Vuksan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dino Vuksan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dino Vuksan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dino Vuksan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dino Vuksan 18 Kasım 2001 tarihinde Osijek şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dino Vuksan Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dino Vuksan, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Vukovar 1991 futbol takımında oynamaktadır. HNK Vukovar 1991 takımına 15 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dino Vuksan'nin HNK Vukovar 1991 ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dino Vuksan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dino Vuksan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dino Vuksan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dino Vuksan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında NK Osijek U17

1 Temmuz 2018 yılında NK Osijek U19

10 Ağu 2020 yılında Bijelo Brdo

18 Ocak 2021 yılında NK Osijek II

28 Ocak 2021 yılında Bijelo Brdo

15 Temmuz 2021 yılında NK Vukovar 1991

Dino Vuksan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dino Vuksan şuan HNK Vukovar 1991 takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.