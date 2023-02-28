Dinu Graur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dinu Graur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dinu Graur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dinu Graur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dinu Graur 27 Aralık 1994 tarihinde Ghidighici şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Moldova,Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dinu Graur Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dinu Graur, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Milsami Orhei futbol takımında oynamaktadır. FC Milsami Orhei takımına 1 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Dinu Graur'nin FC Milsami Orhei ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dinu Graur Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dinu.graur/

Dinu Graur Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dinu Graur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dinu Graur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dinu Graur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Temmuz 2016 yılında Milsami

5 Temmuz 2019 yılında Astra Giurgiu

31 Ocak 2021 yılında AE Larisa

29 Ağustos 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ekim 2022 yılında Milsami

Dinu Graur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dinu Graur şuan FC Milsami Orhei takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Dinu Graur Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Moldova takımında 22 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U21 takımında 4 numaralı formasıyla 24 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 1 gol atmıştır.

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