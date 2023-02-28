Dinu Graur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dinu Graur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dinu Graur kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dinu Graur ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Dinu Graur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dinu Graur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dinu Graur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dinu Graur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dinu Graur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dinu Graur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dinu Graur 27 Aralık 1994 tarihinde Ghidighici şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Moldova,Romanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dinu Graur Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dinu Graur, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Milsami Orhei futbol takımında oynamaktadır. FC Milsami Orhei takımına 1 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Dinu Graur'nin FC Milsami Orhei ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dinu Graur Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dinu.graur/

Dinu Graur Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dinu Graur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Dinu Graur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dinu Graur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Temmuz 2016 yılında Milsami

5 Temmuz 2019 yılında Astra Giurgiu

31 Ocak 2021 yılında AE Larisa

29 Ağustos 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ekim 2022 yılında Milsami

Dinu Graur kimdir

Dinu Graur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dinu Graur şuan FC Milsami Orhei takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Dinu Graur Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Moldova takımında 22 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U21 takımında 4 numaralı formasıyla 24 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dinu Graur nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Basketbol'un yıldızı LeBron James'ten kötü haber! Los Angeles Lakers'e LeBron şoku!
Basketbol'un yıldızı LeBron James'ten kötü haber! Los Angeles Lakers'e LeBron şoku!
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Son Haberler
Marek Ujlaky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marek Ujlaky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marek Ujlaky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marek Ujlaky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nichita Cambura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nichita Cambura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nichita Cambura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nichita Cambura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Filip Twardzik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Twardzik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Filip Twardzik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Twardzik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daniel Danu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Danu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daniel Danu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Danu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Çok Okunanlar
Tuğba Ekinci'nin deprem açıklaması Sosyal medyada olay oldu, "İşte aradığım deprem profesörü"
Tuğba Ekinci'nin deprem açıklaması Sosyal medyada olay oldu, "İşte aradığım deprem profesörü"
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
O ilde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
O ilde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Bursa Nilüfer barajında su bitti! 20 gün yetecek kadar su kaldı!
Bursa Nilüfer barajında su bitti! 20 gün yetecek kadar su kaldı!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi