Dinu Moldovan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dinu Moldovan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dinu Moldovan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dinu Moldovan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dinu Moldovan 3 Mayıs 1990 tarihinde Alba Iulia şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Dinu Bogdan Moldovan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dinu Moldovan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CID Marinescu yapmaktadır. Dinu Moldovan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Chindia Targoviste futbol takımında oynamaktadır. AFC Chindia Targoviste takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Dinu Moldovan'nin AFC Chindia Targoviste ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dinu Moldovan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dinu Moldovan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dinu Moldovan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dinu Moldovan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Esp. Juvenil A

1 Temmuz 2009 yılında RCD Espanyol B

1 Temmuz 2012 yılında Astra Giurgiu

1 Şubat 2013 yılında U Cluj

26 Temmuz 2013 yılında Ponferradina

30 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2018 yılında FC Voluntari

18 Şubat 2019 yılında ACS Poli

1 Temmuz 2019 yılında Chindia

Dinu Moldovan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dinu Moldovan şuan AFC Chindia Targoviste takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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