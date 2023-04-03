Diogo Abreu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diogo Abreu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diogo Abreu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Diogo Abreu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Diogo Abreu 4 Ocak 2003 tarihinde Paços de Ferreira şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Diogo Filipe Pacheco Abreu şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Diogo Abreu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MRP.POSITIONUMBER yapmaktadır. Diogo Abreu, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sporting CP B futbol takımında oynamaktadır. Sporting CP B takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Diogo Abreu'nin Sporting CP B ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.
Diogo Abreu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/diogoabreu_10/
Diogo Abreu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Diogo Abreu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2012 yılında FC Porto A.
1 Temmuz 2016 yılında FC Porto U15
1 Temmuz 2018 yılında FC Porto U17
1 Temmuz 2020 yılında FC Porto U19
4 Temmuz 2022 yılında Sporting B
Diogo Abreu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Diogo Abreu şuan Sporting CP B takımında oynamakta ve 76 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC Paços de Ferreira, FC Porto (2012-22)
Diogo Abreu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Portekiz U20 takımında 8 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.
Portekiz A19 takımında 17 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
Portekiz U18 takımında 8 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
Portekiz U17 takımında 8 numaralı formasıyla 20 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.
Portekiz U16 takımında 14 numaralı formasıyla 27 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.
Portekiz U15 takımında 8 numaralı formasıyla 24 Nisan 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.
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