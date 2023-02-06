Diogo Barbosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diogo Barbosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Diogo Barbosa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Diogo Barbosa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Diogo Barbosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diogo Barbosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Diogo Barbosa

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diogo Barbosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diogo Barbosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diogo Barbosa 17 Ağu 1992 tarihinde Terra Nova do Norte şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Diogo Barbosa şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diogo Barbosa Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Diogo Barbosa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense futbol takımında oynamaktadır. Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımına 11 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Diogo Barbosa'nin Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Diogo Barbosa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/diogobarbosa36

http://www.instagram.com/diogobarbosa36/

Diogo Barbosaboyu ve yaşı kaç

Diogo Barbosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Diogo Barbosa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Diogo Barbosa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diogo Barbosa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2010 yılında Vasco da Gama

22 Ağu 2011 yılında Coimbra-MG

1 Eylül 2011 yılında Sport Recife

1 Temmuz 2012 yılında Coimbra-MG

1 Ocak 2013 yılında Guarani

31 Mayıs 2013 yılında Coimbra-MG

1 Haziran 2013 yılında Coritiba FC

14 Temmuz 2014 yılında Coimbra-MG

20 Eylül 2014 yılında Atlético-GO

31 Aralık 2014 yılında Coimbra-MG

8 Ocak 2015 yılında Goiás EC

31 Aralık 2015 yılında Coimbra-MG

28 Ocak 2016 yılında Botafogo

31 Aralık 2016 yılında Coimbra-MG

12 Ocak 2017 yılında Cruzeiro

31 Aralık 2017 yılında Coimbra-MG

1 Ocak 2018 yılında Palmeiras

11 Eylül 2020 yılında Grêmio

Diogo Barbosa kimdir

Diogo Barbosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diogo Barbosa şuan Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Diogo Barbosa nereli

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