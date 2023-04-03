Diogo Cardoso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diogo Cardoso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diogo Cardoso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Diogo Cardoso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Diogo Cardoso 20 Şubat 2002 tarihinde Moita şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Diogo Miguel Aguilar Cardoso şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Diogo Cardoso Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prodigy Players yapmaktadır. Diogo Cardoso, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Portimonense SC A23 futbol takımında oynamaktadır. Portimonense SC A23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Diogo Cardoso'nin Portimonense SC A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Diogo Cardoso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Diogo Cardoso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2015 yılında Benfica Sub-15
1 Temmuz 2017 yılında Benfica U17
2 Ağustos 2019 yılında Guimarães U19
1 Temmuz 2021 yılında Guimarães A23
1 Temmuz 2022 yılında Portimonense 23
Diogo Cardoso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Diogo Cardoso şuan Portimonense SC A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Cl. Recreio Instrução (2010-13), SL Benfica (2013-19), Vitória SC (2020-21)
Diogo Cardoso Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Portekiz U16 takımında 18 numaralı formasıyla 8 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.
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