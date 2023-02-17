Diogo Carraco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diogo Carraco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diogo Carraco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diogo Carraco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diogo Carraco 13 Eylül 2002 tarihinde Borda do Campo şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Diogo Rafael Mendes Carraco şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diogo Carraco Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Diogo Carraco, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Bulle futbol takımında oynamaktadır. FC Bulle takımına 5 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Diogo Carraco'nin FC Bulle ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Diogo Carraco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diogo Carraco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Diogo Carraco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diogo Carraco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Team Vaud U18

1 Temmuz 2020 yılında Team Vaud U21

5 Eylül 2022 yılında FC Bulle

30 Haziran 2023 yılında Team Vaud U21

Diogo Carraco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diogo Carraco şuan FC Bulle takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.