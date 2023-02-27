Diogo Coelho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diogo Coelho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diogo Coelho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diogo Coelho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diogo Coelho 8 Temmuz 1992 tarihinde Oeiras şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Diogo Manuel Gonçalves Coelho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diogo Coelho Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Diogo Coelho, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Suduva Marijampole futbol takımında oynamaktadır. FK Suduva Marijampole takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Diogo Coelho'nin FK Suduva Marijampole ile sözleşmesi 31 Temmuz 2023 tarihinde bitmektedir.

Diogo Coelho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diogo Coelho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diogo Coelho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diogo Coelho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Benfica Sub-15

1 Temmuz 2007 yılında Benfica U17

1 Ocak 2009 yılında E. Amadora U19

1 Temmuz 2010 yılında Real SC U19

1 Temmuz 2011 yılında Real SC

1 Ağustos 2011 yılında GD Ribeirão

30 Haziran 2012 yılında Real SC

1 Temmuz 2012 yılında Trofense

30 Haziran 2013 yılında Real SC

1 Temmuz 2013 yılında Braga B

17 Temmuz 2014 yılında União Madeira

30 Haziran 2015 yılında Braga B

1 Temmuz 2015 yılında União Madeira

28 Temmuz 2015 yılında Farense

30 Haziran 2016 yılında União Madeira

28 Temmuz 2016 yılında Santa Clara

1 Temmuz 2017 yılında Real SC

1 Ağustos 2018 yılında ÍBV

7 Mart 2020 yılında Lori Vanadzor

21 Temmuz 2020 yılında Gandzasar

18 Şubat 2021 yılında Vestri

1 Temmuz 2022 yılında Suduva

Diogo Coelho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diogo Coelho şuan FK Suduva Marijampole takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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