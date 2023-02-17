Diogo Costa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diogo Costa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diogo Costa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diogo Costa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diogo Costa 25 Kasım 1994 tarihinde Luzern şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. İsviçre,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Diogo Rafael Fernandes Costa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diogo Costa Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Diogo Costa, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Cham futbol takımında oynamaktadır. SC Cham takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Diogo Costa'nin SC Cham ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Diogo Costa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diogo Costa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diogo Costa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diogo Costa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Luzern U21

16 Ocak 2015 yılında SC Kriens

1 Temmuz 2022 yılında SC Cham

Diogo Costa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diogo Costa şuan SC Cham takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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